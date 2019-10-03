УЗ до конца года запустит еще один поезд Интерсити Киев - Херсон

До конца 2019 года Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев - Херсон.

Об этом 2 октября во время рабочей поездки в Херсон сообщил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

"Сегодня мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, потому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда Интерсити и ночной поезд", - заявил руководитель Укрзализныци.

Напомним, что в соединении Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд Интерсити № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

Экономическая правда