УЗ до конца года запустит еще один поезд Интерсити Киев - Херсон
Четверг, 3 октября 2019, 09:50
До конца 2019 года Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев - Херсон.
Об этом 2 октября во время рабочей поездки в Херсон сообщил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.
"Сегодня мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, потому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда Интерсити и ночной поезд", - заявил руководитель Укрзализныци.
Напомним, что в соединении Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд Интерсити № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.
Экономическая правда
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