Білий дім скасував мито для деяких українських товарів

Тютюнові компанії "збирають валізи": кому це вигідно і з чого все почалося Міжнародні компанії — виробники сигарет погрожують піти з України та відмовляються купувати в держави замовлені акцизні марки. Причина — скандальна поправка до законопроекту, яка перерозподіляє доходи на тютюновому ринку. Як це сталося і хто від цього виграє?

Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка Депутати "Слуги народу" опинились в епіцентрі корупційного скандалу, через який керівництво партії вирішило перевірити народних обранців на поліграфі. Причина — нардепи не дають ліквідувати майданчики, через які українці втрачають мільярди гривень при продажі майна.