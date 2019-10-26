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Белый дом отменил пошлину для некоторых украинских товаров

Суббота, 26 октября 2019, 11:04

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для отдельных товаров украинского производства.

Источник: указ Трампа

Детали: Как говорится в решении, Трамп сделал это, поскольку Украина "обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности".

Таким образом, в администрации президента считают целесообразным "отменить приостановление беспошлинной торговли для определенных украинских товаров".

Решение вступает в силу через 5 дней после публикации.

Предыстория:

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.

По мнению Трампа, Киев проводил "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.

Украинская правда

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США пошлины

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