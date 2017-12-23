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США призупинять низку торгівельних преференцій для України

Субота, 23 грудня 2017, 11:40
 

Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Офісу торгового представника США, передає DW.

Режим безмитної торгівлі, про який іде мова, діє в рамках програми Генеральної системи торгових преференцій.

"Після розгляду критеріїв про те, якою мірою країна-бенефіціар забезпечує адекватну й ефективну охорону прав інтелектуальної власності, я визначив доцільність призупинення безмитного режиму", - йдеться в зверненні американського президента.

На думку Трампа, Київ проводить "недостатній" захист прав інтелектуальної власності.

"Виключення Києва з переліку учасників програми відбудеться за чотири місяці, якщо українська влада не покращить захист прав власності", - йдеться у повідомленні.

На думку відомства, у Києва є всі шанси виправити ситуацію, зокрема щодо "регулювання ліцензійних платежів на користь правовласників".

За Генеральною системою преференцій, яка діє переважно для бідних країн, а також для країн, що розвиваються, товари з них не обкладаються митом.

Ця перевага діє для близько 3500 товарів з України, уточнюється на сайті відомства.

За його даними, у 2014 році Україна була 79-ю за обсягами експорту до США, товарообіг між країнами тоді становив загалом 2,2 мільярди доларів США.

Як відомо, Україна за роки незалежності уклала 16 угод про вільну торгівлю, які покривають 45 країн.

США Україна торгівля
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