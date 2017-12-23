США призупинять низку торгівельних преференцій для України

Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Офісу торгового представника США, передає DW.

Режим безмитної торгівлі, про який іде мова, діє в рамках програми Генеральної системи торгових преференцій.

"Після розгляду критеріїв про те, якою мірою країна-бенефіціар забезпечує адекватну й ефективну охорону прав інтелектуальної власності, я визначив доцільність призупинення безмитного режиму", - йдеться в зверненні американського президента.

На думку Трампа, Київ проводить "недостатній" захист прав інтелектуальної власності.

"Виключення Києва з переліку учасників програми відбудеться за чотири місяці, якщо українська влада не покращить захист прав власності", - йдеться у повідомленні.

На думку відомства, у Києва є всі шанси виправити ситуацію, зокрема щодо "регулювання ліцензійних платежів на користь правовласників".

За Генеральною системою преференцій, яка діє переважно для бідних країн, а також для країн, що розвиваються, товари з них не обкладаються митом.

Ця перевага діє для близько 3500 товарів з України, уточнюється на сайті відомства.

За його даними, у 2014 році Україна була 79-ю за обсягами експорту до США, товарообіг між країнами тоді становив загалом 2,2 мільярди доларів США.

Як відомо, Україна за роки незалежності уклала 16 угод про вільну торгівлю, які покривають 45 країн.