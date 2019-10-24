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Київрада підтримала випуск е-квитків для 330 тисяч учнів і кадетів

Четвер, 24 жовтня 2019, 13:44

Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про забезпечення випуску 330 тисяч елетронних проїзних квитків для учнів та кадетів на базі електронної пластикової картки.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Зазначається, що відповідні зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки підтримали 80 депутатів. На їхню реалізацію необхідно 31,5 млн грн.

"За підрахунками, щороку місто безкоштовно перевозить понад 903 тисячі осіб. Середній розмір відшкодування за пільговий проїзд становить майже 162 тисячі гривень на місяць. Загалом цього року місто заклало понад 1,7 млрд грн для перевезення пільгових категорій", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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е-квиток Київ

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