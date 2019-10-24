Киевсовет поддержал выпуск е-билетов для 330 тысяч учеников и кадетов

Депутаты Киевского городского совета приняли решение об обеспечении выпуска 330 тысяч элетронных проездных билетов для учеников и кадетов на базе электронной пластиковой карты.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что соответствующие изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы поддержали 80 депутатов. На их реализацию необходимо 31,5 млн грн.

"По подсчетам, ежегодно город бесплатно перевозит более 903 тысячи человек. Средний размер возмещения за льготный проезд составляет почти 162 тысячи гривен в месяц. Всего в этом году город заложил более 1,7 млрд грн для перевозки льготных категорий", - говорится в сообщении.

Экономическая правда