Акції Tesla виросли на 21%

Акції американської компанії Tesla несподівано виросли на 21% після публікації фінансової звітності за 3 квартали 2019 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за результатами 3 кварталу Tesla отримала 6,3 мільярда доларів доходів, що означає прибуток на одну акцію у розмірі 1,86 долара.

"Після оголошення фінансових показників акції компанії підскочили вище 300 доларів за одну акцію вперше з березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що скоротили свої видатки на виробництво машин на 16%.

Також у Tesla очікують незабаром запустити роботу нового заводу - Gigafactory у Китаї.

"Ми змогли досягти великих успіхів в контролі над витратами. Наші операційні витрати зараз знаходяться на найнижчому рівні з початку виробництва Model 3", - сказав виконавчий директор компанії Ілон Маск.

Економічна правда