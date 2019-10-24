Акции Tesla выросли на 21%

Акции американской компании Tesla неожиданно выросли на 21% после публикации финансовой отчетности за 3 квартала 2019 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по результатам 3 квартала Tesla получила 6,3 миллиарда долларов доходов, что означает прибыль на одну акцию в размере 1,86 доллара.

"После объявления финансовых показателей акции компании подскочили выше 300 долларов за одну акцию впервые с марта 2019 года", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что сократили свои расходы на производство машин на 16%.

Также в Tesla ожидают в скором времени запустить работу нового завода - Gigafactory в Китае.

"Мы смогли достичь больших успехов в контроле над расходами. Наши операционные расходы сейчас находятся на самом низком уровне с начала производства Model 3", - сказал исполнительный директор компании Илон Маск.

Экономическая правда