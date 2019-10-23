В ЄС не домовилися щодо бюджету на 2020 рік, будуть додаткові переговори
Рада ЄС відмовився прийняти всі поправки до бюджету союзу на 2020 рік, затверджені сьогодні на пленарному засіданні Європейського парламенту.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті Ради.
Рада вже офіційно поінформувала Європарламент і це запускає тритижневий процес переговорів, який почнеться 29 жовтня. Рада і парламент повинні будуть до 18 листопада подолати розбіжності.
У своєму проєкті бюджету на 2020 рік Єврокомісія запропонувала встановити загальний рівень зобов'язань в 168,3 млрд євро і виплат в розмірі 153,6 млрд євро.
Відповідно до позиції Ради, прийнятої 3 вересня, загальна сума зобов'язань становить 166,8 млрд. євро, а загальна сума виплат - 153,1 млрд. євро, що на 1,5 млрд. євро і на 0,5 млрд. євро відповідно менше в порівнянні з пропозицією Комісії.
Проте, позиція Ради як і раніше відображає збільшення зобов'язань на + 0,6% і виплат на +3,3% у порівнянні з бюджетом, затвердженим в 2019 році.
Європарламент просить збільшити загальний обсяг зобов'язань до 171 млрд євро, а загальний обсяг платежів - до 159,1 млрд євро. Ця позиція виходить за межі, встановлені багаторічними фінансовими рамками ЄС на 2014-2020 роки.
Якщо сторонам не вдасться домовитися до 18 листопада, Єврокомісія повинна представити новий проєкт бюджету на 2020 рік.
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