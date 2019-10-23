Львівський завод завдав 6,5 мільйона збитків Укрзалізниці

Львівський локомотиворемонтний завод постачав деталі локомотивів для Укрзалізниці через фірму-посередника, чим наніс 6,5 мільйона гривень збитків.



Про це повідомив глава правління УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Антигерої дня - керівники нашого дочірнього підприємства Львівського локомотивноремонтного заводу. Чи то з власної ініціативи, чи за чиєюсь пропозицією (будуть розбиратися правоохоронці) вони реалізували добре відому схему", - підкреслив очільник держпідприємства.



Кравцов заявив, що націнка деталей становила майже 60% і оголосив про передачу матеріалів правоохоронцям.

"Замість як виготовляти зубчасті колеса для локомотивів із раніше закуплених заготовок, підприємство поставляло Укрзалізниці деталі власного виробництва, але куплені у ТОВ-ки посередника. Майже на 60% дорожче за собівартість. В результаті: 6,5 млн грн збитків для УЗ.

Ці факти виявили в ході спеціальної перевірки наші внутрішні аудитори. Чекаємо на реакцію правоохоронців. Матеріали передали їм", - резюмував Кравцов.



Нагадаємо, що нещодавно прес-служба УЗ оголосила, що замість тендерних комітетів у структурних підрозділах будуть призначені уповноважені особи, які відповідатимуть за процес закупівлі.