Львовский завод нанес 6,5 миллиона гривень убытков Укрзализныци

Львовский локомотиворемонтный завод поставлял детали локомотивов для Укрзализныци через фирму-посредника, чем нанес 6,5 миллиона гривень убытков.

Об этом сообщил глава правления УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.



"Антигерои дня - руководители нашего дочернего предприятия Львовского локомотиворемонтного завода. Или по собственной инициативе или по чьему-то предложению (будут разбираться правоохранители) они реализовали хорошо известную схему", - подчеркнул глава госпредприятия.

Кравцов заявил, что наценка деталей составила почти 60% и объявил о передаче материалов правоохранительным органам.

"Вместо того чтобы изготавливать зубчатые колеса для локомотивов с ранее закупленных заготовок, предприятие поставляло Укрзализныци детали собственного производства, но купленные в ООО посредника. Почти на 60% дороже себестоимости. В результате: 6,5 млн грн убытков для УЗ.

Эти факты обнаружили в ходе специальной проверки наши внутренние аудиторы. Ждем реакции правоохранителей. Материалы передали им ", - резюмировал Кравцов.

Напомним, что недавно пресс-служба УЗ объявила, что вместо тендерных комитетов в структурных подразделениях будут назначены уполномоченные лица, отвечающие за процесс закупки.