УЗ хоче призначити уповноважених із закупівель замість тендерних комітетів

В Укрзалізниці планують замість тендерних комітетів у структурних підрозділах призначити уповноважених осіб із закупівель.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Це еволюція тендерних закупівель. Вона рухається в бік особистої відповідальності. Замість тендерних комітетів у структурних підрозділах Укрзалізниці будуть призначені уповноважені особи, які відповідатимуть за процес закупівлі.

На законодавчому рівні визначено, що до 2022 року це має відбутися в закупівельних підрозділах всіх публічних замовників України", - заявив директор офісу з трансформації закупівельних процесів АТ "Укрзалізниця" Владислав Кивгило.

Він уточнив, що на першому етапі такі фахівці в сфері закупівель будуть призначені у філіях, які закуповують невеликий обсяг товарів та послуг та проводять не більше десяти тендерних процедур на місяць. Зокрема, це "Медіацентр "Магістраль", Центр професійного розвитку персоналу, Енергозбут та деякі інші.

"Ми хочемо йти в авангарді цих змін і вже розпочинаємо робити такі структурні перетворення в Укрзалізниці, передбачені законодавством. Для виконання функцій уповноважених осіб ми будемо обирати фахівців серед співробітників УЗ, які відповідають вимогам закону, корпоративним стандартам щодо запобігання корупції, з відповідним їх навчанням.

Ми також будемо запрошувати на роботу в наші підрозділи професіоналів, які мають досвід роботи не менше двох років у проведенні закупівель, що передбачено новою редакцією ЗУ "Про публічні закупівлі", - додав Кивгило.

Він зазначив, що внутрішні розрахунки компанії щодо кількості уповноважених осіб, які працюватимуть в Укрзалізниці, були перевірені за методикою Центру професіоналізації закупівель Київської школи економіки та підтверджені експертами.

Економічна правда