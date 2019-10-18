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70% мешканців ОТГ виступають за скасування мораторію на продаж землі — опитування

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 13:28
 

Переважна більшість (69%) мешканців ОТГ погоджуються з тим, що в українців має бути право вільно розпоряджатися земельними ділянками, які є в їх приватній власності.

Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного агенцією Інфо-Сапієнс для проекту USAID "Підтримка аграрного і сільського розвитку".

Понад 60% опитаних мешканців ОТГ підтримали право розпоряджатися приватною землею, продавати отриману землю в спадщину, купувати земельні ділянки с/г призначення за цивільно-правовими договорами та отримувати кредити під земельну власність.

Водночас 55% опитаних вважає, що держава має виділяти бюджетні кошти на здешевлення придбання земельних ділянок с/г призначення для малих та середніх сільськогосподарських підприємств та сімейних фермерських господарств.

Думки респондентів розійшлися щодо права власників міняти цільове призначення земельної ділянки, 44% мешканців ОТГ підтримують цю ініціативу, 43% - проти.

Найбільше підтримує вільне розпоряджання землею Донецька (88% за, 3% проти)  та Херсонська (78% за, 13% проти) області, а найменше Запорізька (50% за, 41% проти).

Агенцією було опитано 51 ОТГ в 6 областях (Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька). Серед опитуваних були як власники паїв, так і ті, хто паїв немає - їх відповіді майже не відрізняються.


Нагадаємо:

Раніше, за результатами опитування Центром Разумкова, за продовження мораторію проголосували б 56,3% міських мешканців та 59,2% сільських мешканців.

Скасування мораторію підтримали б 21,4% міських мешканців і 21,9% сільських.

Економічна правда

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мораторій соціологія

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