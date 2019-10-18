70% жителей ОТГ выступают за отмену моратория на продажу земли — опрос

Подавляющее большинство (69%) жителей ОТГ соглашаются с тем, что у украинцев должно быть право свободно распоряжаться земельными участками, которые находятся в их частной собственности.



Об этом говорится в результатах исследования, проведенного агентством Инфо-Сапиенс для проекта USAID "Поддержка аграрного и сельского развития".



Более 60% опрошенных жителей ОТГ поддержали право распоряжаться частной землей, продавать полученную землю по наследству, покупать земельные участки с/х назначения по гражданско-правовым договорам и получать кредиты под земельную собственность.



В то же время 55% опрошенных считает, что государство должно выделять бюджетные средства на удешевление приобретения земельных участков с/х назначения для малых и средних сельскохозяйственных предприятий и семейных фермерских хозяйств.



Мнения респондентов разошлись относительно права владельцев менять целевое назначение земельного участка, 44% жителей ОТГ поддерживают эту инициативу, 43% - против.



Больше всего поддерживает свободное распоряжение землей Донецкая (88% за, 3% против) и Херсонская (78% за, 13% против) области, а меньше всего Запорожская область (50% за, 41% против).



Агентством было опрошено 51 ОТГ в 6 областях (Донецкая, Луганская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская). Среди опрошенных были как владельцы паев, так и те, у кого паев нет, - их ответы почти не отличаются.



Напомним:



Ранее, по результатам опроса Центром Разумкова, за продление моратория проголосовали бы 56,3% городских жителей и 59,2% сельских жителей.



Отмену моратория поддержали бы 21,4% городских жителей и 21,9% сельских.



Экономическая правда