Майже 60% українців виступають за референдум щодо ринку землі - опитування

59,3% українців виступають за те, що питання запровадження ринку землі потрібно виносити на всенародний референдум, більшість опитаних проголсували б проти запровадження ринку землі.

Про це свідчать результати опитування проведеного Центром Разумкова.

Чверть населення (24,4%) вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Зазначається, що 69,1% опитаних взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 16,0%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

"Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (57,2% усіх опитаних або 64,4% тих, хто взяв би участь у референдумі).

Кожний четвертий з тих, хто взяв би участь у референдумі (25,1%) або 21,5% серед усіх опитаних, проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ставлення до питання запровадження ринку землі міського та сільського населення статистично значимо не відрізняється. За продовження мораторію проголосували б 56,3% міських жителів та 592% сільських жителів, скасування мораторію підтримали б 21,4% міських жителів і 21,9% сільських жителів.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо:

У оновленому законопроекті про обіг земель сільськогосподарського призначення пропонується до 1 січня 2024 року не допускати набуття юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, права власності на земельні ділянки.

Економічна правда