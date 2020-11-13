Комітет Гетманцева пропонує скасувати мораторій на перевірки бізнесу

Комітет з питань фінансів, податкової та фінансової політики Верховної Ради пропонує скасувати мораторій на документальні та фактичні перевірки бізнесу.

Про це йдеться в доопрацьованому законопроєкті з поправками до Податкового кодексу 4101 з "бюджетного пакету".

При цьому скасування мораторію торкнеться не всіх. Для платників податків з річним доходом до 20 млн грн пропонується продовжити мораторій до 1 липня 2021 року.

Серед інших ініціатив, запропонованих законопроєктом:

оподатковувати податком на транспорт автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат (зараз - 375 мінзарплат). знизити тимчасову ставку ПДВ на ряд імпортного обладнання та комплектуючих до 14% (з 2021 по 2023 рік). щорічно з 2021 року підвищувати на 5 грн за тонну екологічний податок на викиди двоокису вуглецю (СО2) - з 10 грн за тонну до 30 грн за тонну в 2024 році. підвищення вдвічі до 2029 року ставки екологічного податку за скидання забруднюючих речовин у воду. скоротити ставку акцизу на відходи тютюнової сировини з посиленням контролю за використанням обладнання і сировини для промислового виробництва тютюнових виробів. розширити повноваження контролюючих органів щодо інформації про банківські рахунки платників податків. зобов'язати компанії з управління активами подавати декларації з податку на прибуток по кожному інституту спільного інвестування, активами яких вони управляють, зокрема тих, що не мають статусу юрособи.

При цьому комітет зберіг індексацію ставок акцизу на алкоголь, екологічного податку та орендної плати з урахуванням інфляції, як це ініціювало Міністерство фінансів.

Нагадуємо:

Європейська бізнес асоціація вимагає не допустити відміни мораторію на перевірки до закінчення дії карантину, аби компанії могли і надалі працювати та шукати можливості вистояти під час пандемії.

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Економічна правда