ЄБРР планує профінансувати розвиток українських "зелених" джерел енергії

Європейський банк реконструкції і розвитку розглядає можливість надання Україні нової програми фінансування розвитку відновлюваних джерел енергії у рамках запуску у 2020 році системи "зелених" аукціонів.

Про це Інтерфакс-Україна повідомила старший банкір департаменту електроенергії ЄБРР Ольга Єрьоміна.

"Це буде нова програма. Ми сподіваємося, що там буде триваліша підтримка (остання програма покривала два роки). Сподіваємося також, що під аукціони ми виділимо великі обсяги коштів, хоча це залежатиме від того, як українська сторона визначить квоти (підтримка для різних видів ВДЕ - ред.) у рамках аукціонів", - прокоментувала Єрьоміна.

Єрьоміна також зазначила, що нині ЄБРР вже виділив грантове фінансування на надання українській стороні консультантів, які сприятимуть Міністерству енергетики та захисту довкілля й іншим залученим відомствам у підготовці до впровадження нової системи підтримки ВДЕ.

Коментуючи раніше оприлюднений на сайті ЄБРР проект додаткового фінансування в сумі 200 млн евро у рамках програми USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility), вона додала, що у разі її затвердження значну частину коштів спрямують на фінансування ВДЕ-проектів за "зеленим" тарифом, що надійшли раніше.

"Фактично ця програма розрахована на проекти, які до нас надійшли раніше, а також на забезпечення плавного переходу до аукціонів, щоб не було негативних сигналів інвесторів", - підсумувала вона.

Нагадаємо:

У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон 2712, яким з 2020 року вводяться "зелені" аукціони і закріплюється обов'язкова участь у них інвесторів сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанцій більш як 5 МВт (або одна турбіна).

Закон замінює систему держпідтримки об'єктів альтернативної енергетики у вигляді "зеленого" тарифу системою "зелених" аукціонів, у рамках якої підтримку держави отримуватиме інвестор, що запропонував на аукціоні найменший тариф на енергію, вироблювану об'єктом.