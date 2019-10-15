ЕБРР планирует профинансировать развитие украинских "зеленых" источников энергии

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления Украине новой программы финансирования развития возобновляемых источников энергии в рамках запуска в 2020 году системы "зеленых" аукционов.

Об этом Интерфакс-Украина сообщила старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина.

"Это будет новая программа. Мы надеемся, что там будет длительная поддержка (последняя программа покрывала два года). Надеемся также, что в аукционы мы выделим большие объемы средств, хотя это будет зависеть от того, как украинская сторона определит квоты (поддержка для различных видов ВИЭ - ред.) в рамках аукционов ", - прокомментировала Еремина.

Еремина также отметила, что в настоящее время ЕБРР уже выделил грантовое финансирование на предоставление украинской стороне консультантов, которые будут способствовать Министерству энергетики и защиты окружающей среды и другим вовлеченным ведомствам в подготовке к внедрению новой системы поддержки ВИЭ.

Комментируя ранее обнародован на сайте ЕБРР проект дополнительного финансирования в сумме 200 млн евро в рамках программы USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility), она добавила, что в случае ее утверждения значительную часть направят ​​на финансирование ВИЭ-проектов по "зеленому" тарифу, поступивших ранее.

"Фактически эта программа рассчитана на проекты, которые к нам поступили ранее, а также на обеспечение плавного перехода к аукционам, чтобы не было негативных сигналов инвесторов", - резюмировала Еремина.

Напомним:

В апреле 2019 Верховная Рада приняла закон 2712, которым с 2020 года вводятся "зеленые" аукционы и закрепляется обязательное участие в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

Закон заменяет систему господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа системой "зеленых" аукционов, в рамках которой поддержку государства получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на энергию, производимую объектом.