Harley-Davidson призупинила виробництво свого електромотоцикла

Компанія Harley-Davidson тимчасово припинила виробництво і поставки свого першого електричного мотоцикла LiveWire через проблеми в роботі зарядного обладнання.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія заявляє, що на її електричних мотоциклах безпечно їздити, але також просить перших покупців заряджати LiveWire в дилерських центрах. При цьому наголошується, що можуть бути проблеми при підключенні електробайка до звичайних побутових електричних розеток з низькою напругою.

Як повідомляється, наразі Harley-Davidson проводять додаткові тестування і дослідження.



Нагадаємо:

Електричний мотоцикл LiveWire був вперше представлений в якості концепту в 2014 році.

Продажі новинки почалися в вересні 2019 року.

Його ціна приблизно на 10 тисяч доларів вища у порівнянні з аналогами.



Економічна правда