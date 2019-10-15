Harley-Davidson призупинила виробництво свого електромотоцикла
Компанія Harley-Davidson тимчасово припинила виробництво і поставки свого першого електричного мотоцикла LiveWire через проблеми в роботі зарядного обладнання.
Про це повідомляє The Verge.
Компанія заявляє, що на її електричних мотоциклах безпечно їздити, але також просить перших покупців заряджати LiveWire в дилерських центрах. При цьому наголошується, що можуть бути проблеми при підключенні електробайка до звичайних побутових електричних розеток з низькою напругою.
Як повідомляється, наразі Harley-Davidson проводять додаткові тестування і дослідження.
Нагадаємо:
Електричний мотоцикл LiveWire був вперше представлений в якості концепту в 2014 році.
Продажі новинки почалися в вересні 2019 року.
Його ціна приблизно на 10 тисяч доларів вища у порівнянні з аналогами.
Економічна правда
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