Все разделы
Укр / Рус

Harley-Davidson приостановила производство своего электромотоцикла

Вторник, 15 октября 2019, 18:20
 

Компания Harley-Davidson временно прекратила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла LiveWire из-за проблем в работе зарядного оборудования.

Об этом сообщает The Verge.

Компания заявляет, что на её электрических мотоциклах безопасно ездить, но также просит первых покупателей заряжать LiveWire в дилерских центрах. При этом отмечается, что могут быть проблемы при подключении электробайка к обычным бытовым электрическим розеткам с низким напряжением.

Как сообщается, в настоящее время Harley-Davidson проводят дополнительные тестирования и исследования.

Напомним:

Электрический мотоцикл LiveWire был впервые представлен в качестве концепта ещё в 2014 году. 

Продажи новинки начались в сентябре 2019 года.

Его цена примерно на 10 тысяч долларов выше по сравнению с аналогами.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электромобиль

powered by lun.ua
Материалы по теме
В аэропорту "Борисполь" появится парковка с зарядкой для электрокаров 24 сентября 2019, 19:34
Почему электромобилям неуютно в спальных районах 13 сентября 2019, 16:52
Бренд Volkswagen представил свой первый серийный электромобиль 10 сентября 2019, 12:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!