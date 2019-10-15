Harley-Davidson приостановила производство своего электромотоцикла
Компания Harley-Davidson временно прекратила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла LiveWire из-за проблем в работе зарядного оборудования.
Об этом сообщает The Verge.
Компания заявляет, что на её электрических мотоциклах безопасно ездить, но также просит первых покупателей заряжать LiveWire в дилерских центрах. При этом отмечается, что могут быть проблемы при подключении электробайка к обычным бытовым электрическим розеткам с низким напряжением.
Как сообщается, в настоящее время Harley-Davidson проводят дополнительные тестирования и исследования.
Напомним:
Электрический мотоцикл LiveWire был впервые представлен в качестве концепта ещё в 2014 году.
Продажи новинки начались в сентябре 2019 года.
Его цена примерно на 10 тысяч долларов выше по сравнению с аналогами.
Экономическая правда
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