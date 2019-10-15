Harley-Davidson приостановила производство своего электромотоцикла

Компания Harley-Davidson временно прекратила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла LiveWire из-за проблем в работе зарядного оборудования.



Об этом сообщает The Verge.

Компания заявляет, что на её электрических мотоциклах безопасно ездить, но также просит первых покупателей заряжать LiveWire в дилерских центрах. При этом отмечается, что могут быть проблемы при подключении электробайка к обычным бытовым электрическим розеткам с низким напряжением.

Как сообщается, в настоящее время Harley-Davidson проводят дополнительные тестирования и исследования.

Напомним:



Электрический мотоцикл LiveWire был впервые представлен в качестве концепта ещё в 2014 году.

Продажи новинки начались в сентябре 2019 года.

Его цена примерно на 10 тысяч долларов выше по сравнению с аналогами.



Экономическая правда