Кабмін виділив мільярд гривень на зарплати шахтарям

Віце-президент GlobalLogic: у мене немає відчуття, що Київ — це Smart City В інтерв'ю ЕП один з керівників великої IT-компанії пояснив, чому за останні п'ять років у людей так і не з'явилося відчуття, що Київ — це розумне місто, і розповів, які висновки треба робити керівництву столиці. (рос)

Як запобігти появі класу "непотрібних людей" і цифровій диктатурі. Головне з виступу Харарі У XX столітті людство подолало чуму, голод та насилля, проте виклики XXI століття не менш жахливі. Ми знаходимось на порозі екологічної катастрофи та потенційної цифрової диктатури, тому людству потрібна глобальна співпраця, щоб подолати ці проблеми.