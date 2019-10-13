Кабмин выделил миллиард гривен на зарплаты шахтерам

На субботнем заседании правительство одобрило изменения в госбюджет, которыми выделило 1 миллиард гривен на выплату заработной платы шахтерам.

Источник: правительственный портал

Детали: Соответствующие изменения в бюджет будут предложены на рассмотрение Верховной Рады с просьбой как можно быстрее их поддержать.

Напомним:

В конце сентября Кабмин предложил внести изменения в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда гривен направят на погашение задолженности перед шахтерами.

Украинская правда