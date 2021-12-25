Шахтарі отримали додатково 92 мільйони на зарплати
Шахтарі державних шахт отримали 92 мільйони на виплату заробітної плати.
Про це йдеться у прес-релізі Міненерго.
"Ці додаткові кошти вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету самого Міністерства енергетики та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів планує виділити з бюджету 300 мільйонів гривень на виплату заробітної плати працівникам державних вуглевидобувних підприємств.
8 грудня Міністерство енергетики перерахувало на виплати заробітної плати працівникам державних шахт 300 млн грн.
На початок грудня на державних шахтах вугільної промисловості заборгованість із зарплати сягнула 2,34 млрд грн.
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