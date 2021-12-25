Всі розділи
Укр / Рус

Шахтарі отримали додатково 92 мільйони на зарплати

Субота, 25 грудня 2021, 10:00
 
GETTY IMAGES

Шахтарі державних шахт отримали 92 мільйони на виплату заробітної плати.

Про це йдеться у прес-релізі Міненерго.

"Ці додаткові кошти вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету самого Міністерства енергетики та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів планує виділити з бюджету 300 мільйонів гривень на виплату заробітної плати працівникам державних вуглевидобувних підприємств.

8 грудня Міністерство енергетики перерахувало на виплати заробітної плати працівникам державних шахт 300 млн грн. 

На початок грудня на державних шахтах вугільної промисловості заборгованість із зарплати сягнула 2,34 млрд грн.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Міненерго шахтарі зарплата

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міненерго: можливість заміщати газом вугілля передбачено поки для однієї ТЕС 18 грудня 2021, 17:08
Міненерго призначило нову наглядову раду "Укренерго" 10 грудня 2021, 13:20
Через відсутність палива не працюють 20 блоків і 1 корпус ТЕС та ТЕЦ – Укренерго 6 грудня 2021, 20:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!