Кабмін пропонує додатково виділити 1 мільярд на погашення боргів перед шахтарями

Кабмін запропонував внести зміни до державного бюджету на 2019 рік, згідно з якими додаткове фінансування в розмірі 1 мільярда гривень направлять на погашення заборгованості перед шахтарями.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У міністерстві енергетики та охорони навколишнього середовища заявили про розуміння необхідності підвищення ефективності роботи державних вугільних підприємств шляхом впровадження заходів з модернізації та реструктуризації галузі.

Міністерство відзвітувало, зокрема, про запуск 27 вересня в експлуатацію нової лави на шахті "Капітальна" плановою потужністю 1,5 тис тонн/доба, що має вивести підприємство на рентабельний рівень роботи.

Нагадаємо:

Державні вугледобувні підприємства і шахти, що перебувають в управлінні Мінекоенергії, за підсумками 2018 року показали сумарний чистий збиток у розмірі 2,7 млрд грн, що на 16,5% нижче за показник 2017 року (3,2 млрд грн).