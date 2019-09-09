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Полігони побутових відходів проектуватимуть по-новому: що пропонують

Понеділок, 9 вересня 2019, 12:52

Нові державні будівельні норми щодо проектування полігонів побутових відходів допоможуть вирішити питання з переповненими сміттєзвалищами та покращать екологію.

Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Щоб забезпечити безпеку полігонів для життя людей і навколишнього середовища, у нових нормах пропонують прописати:

  • вимоги щодо обов’язкової рекультивації полігону після його заповнення, це створить безпечне та приємне довкілля в місцях, де раніше розташовувалися полігони;
  • обов’язкове влаштування радіаційного контролю того, які відходи попадають на полігон, це необхідна норма безпеки;
  • нові підходи до розрахунків обсягів утворення біогазу на полігонах для можливості використання альтернативних джерел енергії;
  • розширення місць застосування штучних протифільтраційних екранів та чіткі вимоги до визначення об’ємів фільтрату на прилеглій території полігону, це мінімізує ризики виникнення екологічних проблем і зараження води та ґрунту;
  • чіткі вимоги до висоти полігонів, його ухилів, розташування доріг і трас, розміщення промислових та інших побутових відходів на полігонах;
  • можливість використання технологій дезодорації полігонів, а також геосинтетичних дренажних матеріалів для уникнення витікання фільтрату;
  • інші європейські вимоги та практики.

Державні будівельні норми – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

 

Економічна правда

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Мінрегіон екологія

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