Полигоны бытовых отходов будут проектировать по-новому: что предлагают

По данным розничных сетей, пользователи меняют смартфоны в среднем один раз в 1,5-2 года. При переходе на телефон другого бренда многие люди часто не знают как быстро и в полном объеме перенести все свои данные со старого устройства на новое. Как это сделать проще всего мы разобрались в данной статье.