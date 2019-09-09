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Полигоны бытовых отходов будут проектировать по-новому: что предлагают

Понедельник, 9 сентября 2019, 12:52

Новые государственные строительные нормы по проектированию полигонов бытовых отходов помогут решить вопрос с переполненными мусорными свалками и улучшат экологию.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Чтобы обеспечить безопасность полигонов для жизни людей и окружающей среды, в новых нормах предлагают прописать:

  • требования об обязательной рекультивации полигона после его заполнения, это создаст безопасную и приятную окружающею среду в местах, где ранее располагались полигоны;
  • обязательное устройство радиационного контроля того, какие отходы попадают на полигон, это необходимая норма безопасности;
  • новые подходы к расчетам объемов образования биогаза на полигонах для возможности использования альтернативных источников энергии;
  • расширение мест применения искусственных противофильтрационных экранов и четкие требования к определению объемов фильтрата на прилегающей территории полигона, это минимизирует риски возникновения экологических проблем и заражения воды и почвы;
  • четкие требования к высоте полигонов, его уклонов, расположению дорог и трасс, размещению промышленных и других бытовых отходов на полигонах;
  • возможность использования технологий дезодорации полигонов, а также геосинтетических дренажных материалов во избежание утечки фильтрата;
  • другие европейские требования и практики.

Государственные строительные нормы - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

 

Экономическая правда

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Минрегион экология

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