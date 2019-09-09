Українські банки тепер можуть обслуговувати клієнтів за закордонними паспортами
Національний банк України дозволив банківським установам обслуговувати громадян на підставі закордонного паспорта.
Про це з посиланням на лист НБУ повідомляє Державна міграційна служба.
Відтепер паспорт громадянина України для виїзду за кордон прирівнюється до внутрішнього паспорту при здійсненні банківських послуг особами-резидентами.
"Відомості "по батькові" фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема - про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків", - йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві нагадали, що згідно із законодавством інші документи не можуть бути використані при отриманні банківських послуг.
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