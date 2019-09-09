Українські банки тепер можуть обслуговувати клієнтів за закордонними паспортами

Національний банк України дозволив банківським установам обслуговувати громадян на підставі закордонного паспорта.

Про це з посиланням на лист НБУ повідомляє Державна міграційна служба.

Відтепер паспорт громадянина України для виїзду за кордон прирівнюється до внутрішнього паспорту при здійсненні банківських послуг особами-резидентами.

"Відомості "по батькові" фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема - про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що згідно із законодавством інші документи не можуть бути використані при отриманні банківських послуг.

Українська правда