Книги та кіно: як українці витратили мільярд з "єПідтримки"

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За програмою "єПідтримка" українці витратили вже понад 1 млрд грн, найбільше купували книги та квитки в кіно.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Заявки на отримання "тисячі вакцинованим" подали вже 6,7 млн українців, з яких 6,4 млн осіб отримали виплати. Таким чином, з 11 млрд грн, передбачених на програму "єПідтримка", виплачено 6,4 млрд грн.

Найбільше, 361 млн грн, вакциновані українці витратили у книжкових магазинах. Дещо менше, 300 млн грн – у кінотеатрах.

Квитків у театри та на концерти придбали на 138 млн грн, а на залізничний та авіа транспорт – 134 млн грн. Найменше українці витрачали на спорт, лише 90 млн грн.

Нагадуємо:

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через застосунок "Дія".

Наразі це можна зробити лише на цифрові картки, проте окремі банки розпочинають видачу фізичних карток.

Витратити кошти можна лише на визначені категорії такі як кіно, книги, спорт тощо. З другої половини січня особам, старшим за 60 років, дозволять витратити кошти на придбання ліків.

Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року. У ІІ-ІІІ квартал 2022 року також представлять офлайн-механізм для людей, які не мають смартфонів.

Економічна правда