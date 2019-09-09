Украинские банки теперь могут обслуживать клиентов по заграничным паспортам

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта.

Об этом со ссылкой на письмо НБУ сообщает Государственная миграционная служба.

Теперь паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.

"Сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что, в соответствии с законодательством, другие документы не могут быть использованы при получении банковских услуг.

Украинская правда