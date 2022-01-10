"Тисячу вакцинованим" зможуть отримати неповнолітні

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Уряду доручили розробити окрему програму для виплат тисячі гривень вакцинованим від COVID-19 українцям, що не досягли 18 років.

Про це повідомляє Офіс президента.

Відповідне завдання президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів під час селекторної наради 10 січня.

Тисячу гривень планується виплачувати у межах програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, до програми мають долучитися ще 15 фінансових установ.

В Україні на 10 січня проти COVID-19 вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. Бустерну дозу отримали 20 тисяч осіб

Нагадуємо:

За програмою "єПідтримка" українці витратили вже понад 1 млрд грн, найбільше купували книги та квитки в кіно. Всього українці отримали 6,4 млрд грн.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через застосунок "Дія".

Наразі це можна зробити лише на цифрові картки, проте окремі банки розпочинаютьвидачу фізичних карток.

Витратити кошти можна лише на визначені категорії такі як кіно, книги, спорт тощо. З другої половини січня особам, старшим за 60 років, дозволять витратити кошти на придбання ліків.

Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року. У ІІ-ІІІ квартал 2022 року також представлять офлайн-механізм для людей, які не мають смартфонів.

Економічна правда