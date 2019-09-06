Транзит газу: ЄС і РФ домовились про тристоронні переговори, дату узгодять з Україною

Новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Євросоюзом та Росією щодо транзиту російського газу через ГТС України пройде у вересні.

Про це у Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками розмови з міністром енергетики РФ Олександром Новаком.

"Добре, що вдалося поговорити з російським міністром енергетики Новаком. Ми погодилися провести наступні тристоронні переговори щодо газу цього місяця. Точну дату оголосимо скоро, після консультації з українською стороною", - заявив Шефчович.

Нагадаємо:

Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі "Економічній правді" заявив, що Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.

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Економічна правда