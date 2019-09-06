Україна і Росія не підпишуть транзитний контракт до кінця року — експерт

Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.

Про це в коментарі "Економічній правді" повідомив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Я думаю, що новосформована влада повинна продовжити наступність позиції української сторони в тристоронніх переговорах, тому принципово в цьому питанні нічого не змінюється", - сказав експерт.

"Позиція України добре відома і ми не маємо наміру від неї відходити. Контракт підписується на основі європейського законодавства, мінімальний обсяг транзиту повинен становити 60 млрд кубометрів газу. Ще 30 млрд – додаткова опція, яка бронюється на випадок зростання попиту на європейському ринку", - заявив Гончар.

При цьому, на думку експерта, до кінця року нову угоду підписати не вдасться.

"З 1 січня транзит буде припинений. "Газпром" над цим системно працює і не приховує цього", - повідомив він.

"Для нас вихід очевидний і "Нафтогаз" це вже робить: максимізує запаси газу в сховищах, щоб пройти зимовий період без імпорту. А після проходження зимового сезону позиція "Газпрому" зміниться", - упевнений експерт.

"За три місяці зими вони не виведуть "Північний потік-2" і "Турецький потік" на проектну потужність, їм знадобиться ще декілька років. Тоді вже будемо говорити з інших переговорних позицій. Транзитний контракт не можна підписувати за будь-яку ціну. Тим більше, на умовах "Газпрому", - підсумував Гончар.

Нагадаємо, Росія, Україна та Європейська Комісія планують провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня.

Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Читайте також: Ключові "газові" виклики для команди Зеленського

Микола Топалов, ЕП