Транзит газа: ЕС и РФ договорились о трехсторонних переговорах, дату согласуют с Украиной
Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Евросоюзом и Россией о транзите российского газа через ГТС Украины пройдет в сентябре.
Об этом в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам разговора с министром энергетики РФ Александром Новаком.
"Хорошо, что удалось поговорить с российским министром энергетики Новаком. Мы согласились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точную дату объявим скоро, после консультации с украинской стороной", - заявил Шефчович.
Напомним:
Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии "Экономической правде" заявил, что Украина и Россия до конца 2019 года не придут к соглашению о подписании нового контракта на транзит природного газа.
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Экономическая правда
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