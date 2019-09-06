Транзит газа: ЕС и РФ договорились о трехсторонних переговорах, дату согласуют с Украиной

Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Евросоюзом и Россией о транзите российского газа через ГТС Украины пройдет в сентябре.

Об этом в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам разговора с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Хорошо, что удалось поговорить с российским министром энергетики Новаком. Мы согласились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точную дату объявим скоро, после консультации с украинской стороной", - заявил Шефчович.

Напомним:

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии "Экономической правде" заявил, что Украина и Россия до конца 2019 года не придут к соглашению о подписании нового контракта на транзит природного газа.

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Экономическая правда