Все разделы
Укр / Рус

Транзит газа: ЕС и РФ договорились о трехсторонних переговорах, дату согласуют с Украиной

Пятница, 6 сентября 2019, 18:08

Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Евросоюзом и Россией о транзите российского газа через ГТС Украины пройдет в сентябре.

Об этом в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам разговора с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Хорошо, что удалось поговорить с российским министром энергетики Новаком. Мы согласились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точную дату объявим скоро, после консультации с украинской стороной", - заявил Шефчович.

Напомним:

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии "Экономической правде" заявил, что Украина и Россия до конца 2019 года не придут к соглашению о подписании нового контракта на транзит природного газа.

Читайте также: Ключевые "газовые" вызовы для команды Зеленского

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

транзит газа Россия ЕС Украина

powered by lun.ua
Материалы по теме
Дата трехсторонних переговоров по транзиту газа выберут в ближайшее время - Минэнерго РФ 4 сентября 2019, 12:00
ГТС Украины готова к сценарию "нулевого транзита" 14 августа 2019, 14:13
Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа 1 августа 2019, 14:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!