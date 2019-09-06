Абромавичус взявся за екс-гендиректора "Укроборонпрому"

Джерело: "Укроборонпром"

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус доручив розслідувати підписання екс-гендиректором Павлом Букіним наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".

Пряма мова Абромавичуса: "На даний момент ситуація на підприємствах-спецекспортерах під повним контролем Концерну.

Я вже дав доручення провести службове розслідування щодо обставин підготовки та прийняття змін до статуту та відповідності дій посадових осіб Концерну, які впровадили ці зміни, вимогам чинного законодавства.

Щодо цієї ситуації проводиться внутрішнє розслідування. У разі встановлення протиправних чи незаконних дій ми будемо звертатися в правоохоронні органи".

Деталі: Абромавичусу було відомо про зміни у статуті державної компанії "Укрспецекспорт" ще до його призначення на посаду гендиректора.

За його словами, він узявся виправляти ці зміни, щойно очолив концерн.

Що цьому передувало: 3 вересня журналісти "Бігус.інфо" оприлюднили інформацію про те, що Букін, до свого звільнення з посади гендиректора концерну, змінив статут ДК "Укрспецекспорт".

Зміни до статуту суттєво обмежили повноваження "Укроборонпрому" з управління підприємствами-спецекспортерами.

Передісторія:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні, зокрема, фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський і на той час керівник "Укрспецекспорту" Павло Букін.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами постачав контрабандні російські деталі для військової техніки. Держпідприємства купували деталі у фірм-прокладок за завищеною ціною. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Так, "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони. 80% авансу розділили між собою учасники схеми. Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – Павло Букін.

30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Букіна з посади гендиректора концерну. Новим очільником призначив екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.