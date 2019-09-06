Абромавичус взялся за экс-гендиректора "Укроборонпрома"

Источник: "Укроборонпром"

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус поручил расследовать подписание экс-гендиректором Павлом Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".

Прямая речь Абромавичуса: "На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортерах под полным контролем Концерна.

Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц Концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства.

По этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий мы будем обращаться в правоохранительные органы".

Детали: Абромавичусу было известно об изменениях в уставе госкомпании "Укрспецэкспорт" еще до назначения на должность гендиректора.

По его словам, он начал исправлять эти изменения, как только возглавил концерн.

Что этому предшествовало: 3 сентября журналисты "Бигус.инфо" обнародовали информацию о том, что Букин, до своего увольнения, изменил устав ГК "Укрспецэкспорт".

Изменения в устав существенно ограничили полномочия "Укроборонпрома" по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

Предыстория:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании, в частности, фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський и в то время руководитель "Укрспецэкспорта" Павел Букин.

По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами поставлял контрабандные российские детали для военной техники. Госпредприятия покупали детали у фирм-прокладок по завышенной цене. Руководство "Укроборонпрома" знало о сделках и давало на них согласие.

Так, "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 млн грн. 80% аванса разделили между собой участники схемы. Как свидетельствует их переписка, 30 тыс. дол. получил Олег Гладковский, 10 тыс. дол. – Павел Букин.

30 августа президент Владимир Зеленский освободил Букина от должности гендиректора концерна. Новым главой назначил экс-министра экономического развития, председателя набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.