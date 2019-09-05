НБУ розраховує на успіх на переговорах з МВФ щодо нової програми

Голова Нацбанку Яків Смолій заявив, що під час візиту місії Міжнародного валютного фонду обговорюватимуться параметри нової програми, у центробанку сподіваються на успішне завершення переговорів.

Про це він сказав 5 вересня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

На питання, які основні питання будуть обговорюватися під час найближчого візиту місії МВФ та чи відомі якісь попередні умови щодо нової програми, Смолій відповів:

"Ми очікуємо приїзд місії МВФ наступного тижня. У першу чергу, це будуть розмови стосовно параметрів програми, тобто термін її, об'єм, і ми надіємося на успішне завершення таких переговорів".

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що візит місії Міжнародного валютного фонду очікується з 10 до 24 вересня поточного року.

Місія МВФ працювала в Україні у травні-2019, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ Рон ван Роден тоді заявив про готовність Місії повернутися до Києва одразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами НБУ, угоду про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від 5 млрд дол до 10 млрд дол може бути досягнуто до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш у розмірі близько 2 млрд доларів.

Економічна правда