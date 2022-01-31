НБУ знову покарав страхову компанію, яка раніше належала Ахметову

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Нацбанк за результатами позапланової інспекційної перевірки застосував до страхової компанії ПрАТ "УАСК АСКА" захід впливу у вигляді затвердження плану відновлення фінансової стабільності.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 28 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У жовтні минулого року Національний банк провів позапланову інспекційну перевірку ПрАТ "УАСК АСКА".

Результати перевірки свідчать про порушення страховиком вимог законодавства про фінансові послуги, нагадали в НБУ.

"Зокрема, ПрАТ "УАСК АСКА" не має достатньо прийнятних активів для виконання страхових зобов’язань та необхідного обсягу активів для поглинання збитків, які можуть виникнути в подальшому.

Крім того, страхова компанія не дотримується протягом тривалого часу обов’язкових вимог до платоспроможності. Це створює ризик неповного та несвоєчасного виконання зобов’язань за договорами страхування", - пояснили в Нацбанку.

Там додали, що результатом виконання затвердженого плану відновлення фінансової стабільності має стати приведення у відповідність діяльності компанії до вимог законодавства, а саме - обов’язкових вимог до платоспроможності, до 30 червня 2022 року.

"Водночас обов’язковою умовою успішного виконання плану ПрАТ "УАСК АСКА" є своєчасні та в повному обсязі виплати страхового відшкодування за договорами страхування.

Затвердження плану відновлення фінансової стабільності не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг. Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 31 січня 2022 року", - резюмували в НБУ.

Раніше Національний банк застосував захід впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу) до ПрАТ "УАСК АСКА".

Нагадаємо:

Страхова компанія "VUSO" домовилася про придбання "УАСК АСКА" з холдинґу СКМ Ріната Ахметова.

Економічна правда