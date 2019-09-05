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НБУ рассчитывает на успех на переговорах с МВФ относительно новой программы

Четверг, 5 сентября 2019, 14:20

Глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что во время визита миссии Международного валютного фонда будут обсуждаться параметры новой программы, в центробанке надеются на успешное завершение переговоров.

Об этом он сказал 5 сентября во время пресс-брифинга по решениях Правления Национального банк по монетарной политике.

На вопрос, какие основные вопросы будут обсуждаться во время ближайшего визита миссии МВФ и известны ли  какие-то предварительные условия по новой программе, Смелый ответил:

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ на следующей неделе. В первую очередь, это будут разговоры о параметрах программы, то есть срок ее, объем, и мы надеемся на успешное завершение таких переговоров".

Напомним:

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что визит миссии Международного валютного фонда ожидается с 10 до 24 сентября текущего года.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики.

В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам НБУ, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от 5 млрд долл до 10 млрд долл может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около 2 млрд долл.

Экономическая правда

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НБУ МВФ

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