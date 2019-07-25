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У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться до України

Четвер, 25 липня 2019, 18:39

Місія МВФ прибуде до України для початку переговорів про підписання нової кредитної програми одразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час прес-конференції у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Команда готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд буде здатний визначитися з пріоритетами своєї політики", - сказав він.

Райс майже дослівно повторив заяву глави місії Рона ван Родена за підсумками її роботи в Україні в травні.

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Нагадаємо:

Місія МВФ працювала в Україні у травні 2019 р., проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. У той же час експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики. 

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