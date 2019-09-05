У ЄС зробили крок до призначення Лагард на посаду голови центробанку

Колишня очільниця МВФ Крістін Лагард отримала підтримку євродепутатів, які рекомендували призначити її наступним президентом Європейського центрального банку.

Про це повідомляє сайт Європарламенту.

Лагард у середу протягом двох з половиною годин відповідала на питання парламентського Комітету з питань економічної та грошової політики (ECON).

"Під час голосування в Комітеті Лагард отримала 37 голосів за те, щоб вона зайняла цю позицію, 11 проти, а 4 євродепутати утрималися. Тепер рекомендація буде передана на пленарне засідання для підтверджуючого голосування, яке, як очікується, відбудеться під час вересневого пленарного засідання з 16 по 19 вересня", - йдеться у заяві.

Думка парламенту не є обов'язковою, але розглядається як політично необхідний крок для призначення.

Після пленарного голосування лідери ЄС мають офіційно представити Лагард як наступного керівника ЄЦБ, коли вони зустрінуться в Брюсселі на саміті у жовтні. Чинний президент ЄЦБ Маріо Драгі завершить свою роботу 31 жовтня.

Європейська правда