Вперше консалтингова компанія з України визнана найкращою у Східній Європі

NAI Ukraine отримала міжнародну нагороду Best Real Estate Consulting Company CIS&Eastern Europe 2019 за версією Global Banking&Finance Awards.

Компанія визнана кращим консалтинговим агентством у сфері нерухомості на території Східної Європи і пострадянському просторі.

Таке міжнародне визнання вперше отримує компанія з України.

Премія Global Banking&Finance Awards заснована у 2011 році авторитетним британським діловим виданням Global Banking&Finance Review. Нагорода відображає інновації, досягнення, стратегії, прогресивні зміни у глобальному фінансовому співтоваристві.

NAI Ukraine пропонує нестандартний для галузі комплекс послуг. "Мікс" консалтингу, архітектури, бізнес-планування та брокериджу народився з бажання надавати всебічну підтримку. Він не остаточний: минулого року відбувся запуск послуг оцінки і офісного брокериджу.

Співпраця з відомими клієнтами дозволила сформувати сильний портфель проектів, які відповідають трендам, що гарантує довгий комерційний успіх.

CEO та засновник NAI Ukraine Віталій Бойко – автор маркетингової концепції Blockbuster Mall, Ocean Plaza, Ocean Mall, Lavina Mall, April Mall, Respublika, мережі ТЦ Smart Plaza та багатьох інших.

Як брокер компанія представляє мережу мега-молів, в яку входять Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall, транзитно-орієнтовані Oasis і April Mall, проекти CEETRUS Ukraine Rive Gauche та Retail Park Petrivka.

Активна діяльність ведеться у створенні житлової нерухомості, що дозволило поповнити портфоліо проектом ЖК Mirax. Архітектурні та консалтингові послуги NAI Ukraine надає Київміськбуду, Укрбуду, Укрзалізниці, Киїпроект Девелопмент.

На ринку компанія відома роботою по "виведенню" міжнародних брендів в Україну. Серед успішних кейсів – H&M, IKEA, Koton, DeFacto.

Історії "гучної" появи брендів в Україні створюються роками. Щоб руйнувати міфи про наш ринок, аналітичний відділ готує звіти, з яких ритейлери бачать об’єктивні показники роздрібного товарообороту, індексу споживчих настроїв та дізнаються, як конкуренти нарощують присутність в країні.

Міжнародні бренди мають вимоги до об’єктів, де вони відкривають магазини. ТРЦ, розробкою яких займається NAI Ukraine, навіть перевершують очікування.

Компанія присутня на міжнародних виставках – MAPIC, MIPIM, ReCon. У 2019 році проведено власний захід – NAI Ukraine Retail Forum, у якому взяли участь понад 200 гостей з України та Франції, США, Швеції, Італії, Польщі, Туреччини, Німеччини та інших країн.

NAI Ukraine – представництво мережі NAI Global, що входить до ТОP-4 світових брендів на ринку нерухомості.

Компанія відзначена низкою нагород, зокрема, Eastern Europe RETAIL AWARDS 2018 (як Брокерська компанія року), European Property Awards-2018 у номінації Property Consultancy for Ukraine, Global Banking&Finance Awards у номінаціях Best Real Estate Consulting Company Ukraine 2018, Best Real Estate Consulting Company Kazakhstan 2018 і Best Real Estate Consulting Company Belarus 2018.