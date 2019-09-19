Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною

Російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Джерело: Громадське з посиланням на заяву міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля за підсумками переговорів у Брюсселі.

Деталі: Видання зазначає, що Росія чи не вперше погодилася на укладання нової угоди з Україною про транзит газу за європейськими правилами. Раніше вона це заперечувала.

Нагадаємо:

У Брюсселі відбулася зустріч представників Єврокомісії та української делегації перед тристоронніми газовими переговорами.

Третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Єврокомісія-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року почався 19 вересня у Брюсселі о 15:30 за київським часом.

Сторони мають узгодити: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належну тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.

Українська сторона пропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.

Українська правда