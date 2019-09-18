Кабмін призначив топ-менеджера Нацбанку заступником міністра економіки

Кабінет міністрів призначив новим заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергія Ніколайчука.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що Ніколайчук відповідатиме за макроекономічний аналіз та прогнозування.

"Перед міністерством стоїть амбітна задача - посилення аналітичної підтримки прийняття рішень з економічної політики. Рішення мають базуватися на кількісному аналізі, а не на "відчуттях". Я докладу максимум зусиль для розбудови такої системи всередині міністерства та посилення його аналітичної спроможності", - прокоментував він своє призначення.

До призначення на посаду він працював директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку.

Сергій Ніколайчук отримав ступінь магістра з економіки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2004 році. Там же у 2008 році захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата економічних наук.

Нагадаємо:

6 вересня міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького та заступника-Торгового представника України Тараса Качку.

11 вересня Кабмін призначив на посаду заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлану Панаіотіді, яка до цього була державним уповноваженим Антимонопольного комітету.

Економічна правда