Уряд призначив заступників міністрів фінансів, розвитку економіки та цифрової трансформації
6 вересня Кабінет Міністрів призначив заступників міністра фінансів та міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, а також Віце-прем’єр-міністр-міністра цифрової трансформації.
Про це повідомляється на урядовому порталі.
Зокрема, своїм рішенням уряд затвердив Геннадія Пліса (екс-перший заступник голови Київської міської держадміністрації - ред.) на посаді заступника міністра фінансів Оксани Маркарової.
"На цій посаді він буде займатись питаннями фінансування оборони, правоохоронних органів і державної безпеки, а також питаннями місцевих бюджетів", - зазначається на сайті Мінфіна.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького та заступника-Торгового представника України Тараса Качку.
Власне призначення прокоментував Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook.
"Моя місія – покращити умови доступу української продукції на зовнішні ринки, збільшити експорт товарів з доданою вартістю, інтегрувати українських виробників у глобальні виробничі ланцюги", - написав Качка.
Також ці призначення прокоментував на своїй сторінці у Facebook президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу Алекс Ліссітса. Він привітав Милованова "з командою професіоналів, з якими вдасться вивести економіку країни на новий якісний рівень".
Також першого заступника отримав Віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ним став Олексій Вискуб.
Нагадаємо:
29 серпня Верховна Рада за поданням прем'єра призначила міністром фінансів Оксану Макарову, яка обіймала цей пост і в попередньому уряді.
4 вересня Кабінет міністрів перепризначив Юрія Гелетей, Юрія Джигиря і Василя Шкуракова заступниками міністра фінансів.
Экономічна правда
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