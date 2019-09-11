Панаіотіді звільнилася з АМКУ, працюватиме у Кабміні
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді написала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.
Про це Економічній правді повідомив співрозмовники в АМКУ і Кабінеті міністрів.
Також повідомляється, що Панаіотіді призначена на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Вперше про те, що Панаіотіді може втратити посаду держуповноваженого АМКУ стало відомо ще в лютому 2019 року.
Зазначалося, що звільнення Панаіотіді планується оформити як її особисту ініціативу (заявою за власним бажанням), але серед причин такого рішення також називався її конфлікті з главою комітету Юрієм Терентьєвим через рішення по групі ДТЕК. Як відомо, Панаіотіді єдина, хто не підтримав закриття справи в АМКУ про зловживання становищем ДТЕК на ринку.
Після зміни влади Панаіотіді була одним з претендентів на крісло голови АМКУ, однак Комітет досі очолює Юрій Терентьєв, який був призначений на посаду ще в 2015 році
Нагадаємо, 28 грудня 2018 року АМКУ голосуванням більшості держуповноважених закрив справу щодо зловживання монопольним становищем енергогенеруючих компаній Ахметова.
Також нагадаємо, що 6 вересня міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників.
Економічна правда
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