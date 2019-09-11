Панаіотіді звільнилася з АМКУ, працюватиме у Кабміні

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді написала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.

Про це Економічній правді повідомив співрозмовники в АМКУ і Кабінеті міністрів.

Також повідомляється, що Панаіотіді призначена на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Вперше про те, що Панаіотіді може втратити посаду держуповноваженого АМКУ стало відомо ще в лютому 2019 року.

Зазначалося, що звільнення Панаіотіді планується оформити як її особисту ініціативу (заявою за власним бажанням), але серед причин такого рішення також називався її конфлікті з главою комітету Юрієм Терентьєвим через рішення по групі ДТЕК. Як відомо, Панаіотіді єдина, хто не підтримав закриття справи в АМКУ про зловживання становищем ДТЕК на ринку.

Після зміни влади Панаіотіді була одним з претендентів на крісло голови АМКУ, однак Комітет досі очолює Юрій Терентьєв, який був призначений на посаду ще в 2015 році

Нагадаємо, 28 грудня 2018 року АМКУ голосуванням більшості держуповноважених закрив справу щодо зловживання монопольним становищем енергогенеруючих компаній Ахметова.

Також нагадаємо, що 6 вересня міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників.

Економічна правда