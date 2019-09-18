Кабмин назначил топ-менеджера Нацбанка заместителем министра экономики
Кабинет министров назначил новым замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Николайчука.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что Николайчук будет отвечать за макроэкономический анализ и прогнозирование.
"Перед министерством стоит амбициозная задача - усиление аналитической поддержки принятия решений по экономической политике. Решение должны базироваться на количественном анализе, а не на "ощущениях". Я приложу максимум усилий для развития такой системы внутри министерства и усиления его аналитической способности", - прокомментировал он свое назначение.
До назначения на должность он работал директором департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка.
Сергей Николайчук получил степень магистра по экономике в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в 2004 году. Там же в 2008 году защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук.
Напомним:
6 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-Торгового представителя Украины Тараса Качку.
11 сентября Кабмин назначил на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди, которая до этого была государственным уполномоченным Антимонопольного комитета.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua