Кабмин назначил топ-менеджера Нацбанка заместителем министра экономики

Кабинет министров назначил новым замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Николайчука.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что Николайчук будет отвечать за макроэкономический анализ и прогнозирование.

"Перед министерством стоит амбициозная задача - усиление аналитической поддержки принятия решений по экономической политике. Решение должны базироваться на количественном анализе, а не на "ощущениях". Я приложу максимум усилий для развития такой системы внутри министерства и усиления его аналитической способности", - прокомментировал он свое назначение.

До назначения на должность он работал директором департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка.

Сергей Николайчук получил степень магистра по экономике в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в 2004 году. Там же в 2008 году защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук.

Напомним:

6 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-Торгового представителя Украины Тараса Качку.

11 сентября Кабмин назначил на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди, которая до этого была государственным уполномоченным Антимонопольного комитета.

Экономическая правда