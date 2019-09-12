Рада підтримала законопроект про скасування ліцензій для телеком-операторів

Народні депутати 10 вересня прийняли за основу у першому читанні законопроект про скасування ліцензій для телеком-операторів.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроект підтримали 338 народних депутатів.

Очікується, що його прийняття зменшить адміністративний тиск на суб'єктів господарювання та спростить ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у сфері телекомунікацій.

Як заявив один із ініціаторів законопроекту, нардеп від "Слуги народу" Олександр Кубраков, "для початку роботи на ринку оператору необхідно буде лише повідомити профільному регулятору про початок такої діяльності. Зараз ситуація інша - вони повідомляють, і регулятор надає дозволи".

Економічна правда