Рада поддержала законопроект об отмене лицензий для телеком-операторов
Народные депутаты 10 сентября приняли за основу в первом чтении законопроект об отмене лицензий для телеком-операторов.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Законопроект поддержали 338 народных депутатов.
Ожидается, что его принятие уменьшит административное давление на субъектов хозяйствования и упростит ведение бизнеса путем устранения лишних ограничений в сфере телекоммуникаций.
Как заявил один из инициаторов законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков, "для начала работы на рынке оператору необходимо будет лишь сообщить профильному регулятору о начале такой деятельности. Сейчас ситуация другая - они сообщают, и регулятор предоставляет разрешения".
Экономическая правда
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