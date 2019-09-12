Все разделы
Укр / Рус

Рада поддержала законопроект об отмене лицензий для телеком-операторов

Четверг, 12 сентября 2019, 10:27

Народные депутаты 10 сентября приняли за основу в первом чтении законопроект об отмене лицензий для телеком-операторов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект поддержали 338 народных депутатов.

Ожидается, что его принятие уменьшит административное давление на субъектов хозяйствования и упростит ведение бизнеса путем устранения лишних ограничений в сфере телекоммуникаций.

Как заявил один из инициаторов законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков, "для начала работы на рынке оператору необходимо будет лишь сообщить профильному регулятору о начале такой деятельности. Сейчас ситуация другая - они сообщают, и регулятор предоставляет разрешения".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Верховная рада телеком

powered by lun.ua
Материалы по теме
Дубинский будет отбирать членов набсоветов госбанков 12 сентября 2019, 10:01
Новая команда - старые "налоговые" методы 10 сентября 2019, 14:28
В Украине может появиться агентство для управления госдлогом 6 сентября 2019, 19:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!