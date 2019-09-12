Рада поддержала законопроект об отмене лицензий для телеком-операторов

Народные депутаты 10 сентября приняли за основу в первом чтении законопроект об отмене лицензий для телеком-операторов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект поддержали 338 народных депутатов.

Ожидается, что его принятие уменьшит административное давление на субъектов хозяйствования и упростит ведение бизнеса путем устранения лишних ограничений в сфере телекоммуникаций.

Как заявил один из инициаторов законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков, "для начала работы на рынке оператору необходимо будет лишь сообщить профильному регулятору о начале такой деятельности. Сейчас ситуация другая - они сообщают, и регулятор предоставляет разрешения".

Экономическая правда