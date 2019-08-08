НАБУ затримало директора ДП "Оператор ринку" Євдокімова - джерела
Національне антикорупційне бюро затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокімова.
Про це повідомляють джерела ЕП у правоохоронних органах.
За їх словами, Євдокімова затримали по справі щодо формули "Роттердам +".
Підозри готові Дмитру Вовку та ще трьом працівникам НКРКЕП, а також двом топ-менеджерам ДТЕК, заявляють джерела.
Нагадаємо:
Ранівше НАБУ провело обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".
За даними НАБУ, після ухвалення НКРЕКП Порядку формування прогнозної ОРЦ електроенергії (формули "Роттердам+") вартість куплених ICU євробондів ДТЕК зросла на 60%.
"Зазначені факти можуть свідчити про те, що завдяки ухваленою головою та членами НКРЕКП постановою №289 вартість куплених ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. єврооблігацій DTEK Finance plc. значно зросла, що дозволило невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки", - зазначається у матеріалах НАБУ.
У ICU спростовують всі звинувачення і заявляють, що всі операції були ринковими і здійснені в повній відповідності з законодавством.
Заснована в 2006 році фахівцями з ING інвестгруппа ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Під її управлінням перебувають активи в обсязі понад 500 млн дол.
Власником групи є її топ-менеджмент: керуючим партнерам Макарові Пасенюку і Костянтину Стеценко належить відповідно 45,011005% і 44,992663% акцій, ще 9,996332% - екс-міністру енергетики і вугільної промисловості Володимиру Демчишин. Колишній донедавна співвласник компанії Олександр Вальчишен у 2019 році продав свій пакет 6,58474% керуючим партнерам.
Раніше співвласником і головою ради директорів групи була Валерія Гонтарєва, яку за пропозицією п'ятого президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаді голови Національного банку.
Крім цього, деякий час у ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП.
НАБУ підозрює членів НКРЕКП у змові в інтересах генкомпаній при затвердженні формули "Роттердам+".
Економічна правда
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