НАБУ затримало директора ДП "Оператор ринку" Євдокімова - джерела

Національне антикорупційне бюро затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокімова.

Про це повідомляють джерела ЕП у правоохоронних органах.

За їх словами, Євдокімова затримали по справі щодо формули "Роттердам +".

Підозри готові Дмитру Вовку та ще трьом працівникам НКРКЕП, а також двом топ-менеджерам ДТЕК, заявляють джерела.

Нагадаємо:

Ранівше НАБУ провело обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".

За даними НАБУ, після ухвалення НКРЕКП Порядку формування прогнозної ОРЦ електроенергії (формули "Роттердам+") вартість куплених ICU євробондів ДТЕК зросла на 60%.

"Зазначені факти можуть свідчити про те, що завдяки ухваленою головою та членами НКРЕКП постановою №289 вартість куплених ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. єврооблігацій DTEK Finance plc. значно зросла, що дозволило невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки", - зазначається у матеріалах НАБУ.

У ICU спростовують всі звинувачення і заявляють, що всі операції були ринковими і здійснені в повній відповідності з законодавством.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING інвестгруппа ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Під її управлінням перебувають активи в обсязі понад 500 млн дол.

Власником групи є її топ-менеджмент: керуючим партнерам Макарові Пасенюку і Костянтину Стеценко належить відповідно 45,011005% і 44,992663% акцій, ще 9,996332% - екс-міністру енергетики і вугільної промисловості Володимиру Демчишин. Колишній донедавна співвласник компанії Олександр Вальчишен у 2019 році продав свій пакет 6,58474% керуючим партнерам.

Раніше співвласником і головою ради директорів групи була Валерія Гонтарєва, яку за пропозицією п'ятого президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаді голови Національного банку.

Крім цього, деякий час у ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП.

НАБУ підозрює членів НКРЕКП у змові в інтересах генкомпаній при затвердженні формули "Роттердам+".

Економічна правда