Фонд гарантування продав активи 11 банків на 95 мільйонів

За тиждень, із 19 до 23 серпня 2019 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи 11 неплатоспроможних банків на загальну суму 95 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

Як зазначили у Фонді, із цих грошей: 50,84 млн грн – реалізація основних засобів банків; 43,57 млн грн – продаж права вимоги за кредитами; 0,56 млн грн – реалізація дебіторської заборгованості; 0,01 млн грн - безпосередній продаж майна банків; 0,01 млн грн – продаж активів групи "цінні папери/корпоративні права".

Зокрема, більш як на 10 млн грн продано активів банків: ПАТ "КБ "Надра" (37,78 млн грн); ПАТ "ВіЕйБі Банк" (19,10 млн грн); АТ "ВТБ банк" (17,57 млн грн); АТ "Дельта банк" (14,11 млн грн).

У планах Фонду на цьому тижні продати активи неплатоспроможних банків ще на 1,48 млрд грн. Як зазначили у Фонді, загалом на продаж цього тижня виставлено активи 19 банків.

Докладніше – на офіційному сайті Фонду.

Нагадаємо, що до кінця 2020 року в Україні ліквідують 83 банки.

Економічна правда